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Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

15.12.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sis yüzünden sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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Kastamonu Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

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Nur Eczanesi
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