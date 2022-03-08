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Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor

08.03.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor

Kastamonu'da sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırdı. Kentte karla beraber sis de etkili oluyor.

Kar, Kastamonu il merkezinin yanı sıra Ilgaz ve Yaralıgöz Dağı gibi yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

Trafik ekipleri de kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kentte kar yağışının ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

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Kastamonu ECZANELER
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