Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor

Kastamonu'da sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırdı. Kentte karla beraber sis de etkili oluyor.

Kar, Kastamonu il merkezinin yanı sıra Ilgaz ve Yaralıgöz Dağı gibi yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

Trafik ekipleri de kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kentte kar yağışının ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.



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