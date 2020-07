Kastamonu’da TAMP tatbikatı yapıldı

Senaryo gereği 7.3 şiddetindeki deprem canlandırıldı

Senaryo gereği Çankırı, Kastamonu ve Ilgaz noktalarını etkileyen 7.3 şiddetinde saat 11.20 sıralarında depremi canlandırdıklarını söyleyen Vali Çakır, “Bu depremde başta Araç ve İhsangazi ilçelerimiz olmak üzere buna bağlı 30’a yakın yerleşim yeri ve köylerimiz bu depremi hissetti. Bunun yanında il merkezimiz ve bağlı ilçelerimizde de İhsangazi ve Araç ilçeleri kadar olmasa da ciddi anlamda deprem hissedildi. Afet ve Acil Durum Planlaması kapsamında Valiliğimizce ve AFAD İl Müdürlüğümüzce koordinasyon merkezimizde görev tüm birimler acil koduyla toplantıya çağrıldı. Çok kısa bir sürede tüm birimlerimiz toplantıya iştirak ettiler. AFAD Başkanlığımızdan gelen ekiplerimizin bize verdiği hasar gören yerleşim yerleri doğrultusunda gerçekçi olarak afetlere müdahale faaliyetlerimiz başkanlığımda şuan için sevk ve idare edilmektedir. Şuan itibariyle ilk tespitlerimize göre İhsangazi Hükümet Konağımızda ağır bir hasar tespit edilmiş olup bina henüz yıkılmadı ve ayaktadır. Henüz bizlere intikal eden can ve mal kayıpları da yoktur. Bunun yanı sıra Emniyet Müdürlüğümüz binası ile Boyalı ve Araç ilçelerimizde sağlık merkezlerimiz ve bazı okullarımızda zarar görmüştür” diye konuştu.

Şuan için duruma hakim olduklarını ve vatandaşları sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda yayılan haberlere ve bilgilere itibar edilmemesini isteyen Vali Çakır, “Bununla ilgili elimizdeki verilerde can kaybı yoktur. Yaralanmalar söz konusudur. Bununla ilgili gelişmeler kamuoyuna aktarılacaktır” şeklinde konuştu.

Depremle ilgili AFAD’ın ve Türk Kızılay’ın yardım stoklarının yeterli seviyede olduğunu söyleyen Vali Çakır, “Ekiplerimiz hazır bir şekilde bekliyorlar. İhsangazi ve Araç ilçelerimizde çalışmalarımız sürüyor. Ekipman ve personellerimiz depreme müdahale için yeterlidir. Vatandaşlarımızdan destek noktasında herhangi bir talebimiz yoktur” şeklinde konuştu.

Tatbikatı eksikliklerinin giderilmesi için yaptıklarını söyleyen Vali Çakır, “Eğer eksikliklerimiz varsa bunu gidermeye çalışacağız. Ayrıca eksik noktalarımızdaki tedbirlerimizi alacağız. Şuana kadar bu konuda yapılan en gerçekti tatbikattır. Tamamen habersiz bir şekilde deprem tatbikatı icra edilmiştir. Başta Valiliğimiz olmak üzere tüm birim amirlerimizle görebildiğimiz eksikliklerimiz varsa AFAD başkanlığımızdan gelen arkadaşlarımızın da tavsiyeleriyle ilave ek tedbirlerimizi alacağız. İnşallah bundan sonra bir afetimiz olmaz ama Kastamonu’da olursa da herhangi bir afete her an hazır bir şekilde hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.