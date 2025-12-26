MAGAZİN

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Geniş Aile dizisinde hayat verdiği “Cevahir” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz aylarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Eylül ayında apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu 48 saat yoğun bakımda kalmıştı. Özkan'ın son hali ortaya çıktı. Ünlü ismin videosuna kısa sürede yorum yağdı.

Öznur Yaslı İkier

Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Birkaç gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özkan tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti. Ufuk Özkan daha sonra hastaneye kaldırılma nedeni ve sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı:

"Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim." demişti.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı. Özkan'ın Konya’da bir tandırcı da çekilmiş videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Ufuk Özkan'ın keyifsiz hali dikkat çekerken ünlü isme; 'O eski neşen yine gelir umarım abi', 'Abi Allah acil şifalar versin', Kolay değildir tedavi işlemleri. Keyifsiz olması çok normal sanki. Allah şifa versin.' gibi yorumlar yağdı.

KARACİĞER NAKLİ İÇİN ZORLU SÜREÇ

Tedavisi devam eden oyuncu Ufuk Özkan karaciğer nakli olmayı bekliyor. Daha önce doktor heyetinden ret alan oyuncunun içinde bulunduğu durumu kardeşi Umut Özkan şöyle anlatmıştı:

“Kardeşimin karaciğer nakli süreci çok sancılı geçti. Konya’da çektiği bir reklam filminde çalışan 20'li yaşlarda genç bir ışıkçı arkadaş gönüllü olarak karaciğerini vermek istedi, üstelik başka gönüllüler de çıktı. Heyet bu raporda yazan samimi ve içten açıklamaya rağmen ret cevabı çıkardı. Nakil gerçekleşmedi. İntihar süreci söz konusu değil. Genel anlamda moral bozukluğu, heyetten ret çıkışı. Bu durum abimi çok üzdü. Ben ona ‘Setlere gitme, hastaneye yat’ dedim. O ise ‘Gerekirse sahnede öleceğim ama çalışacağım’ dedi. Nafaka ve diğer yükümlülüklerini aksatmamak için kendini zorladı.”

Anahtar Kelimeler:
Ufuk Özkan geniş aile
En Çok Aranan Haberler

