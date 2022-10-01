Kastamonu'da tekneyle açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutmak için teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlyasbey köyü mevkisinden balık tutmak için denize açılan Doğan Çelen'den (39) haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışması, altıncı gününde devam etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizden ve havadan arama çalışmalarını sürdürdü.

25 Eylül'de balık tutmak için denize açılan Doğan Çelen'den haber alınamamış, teknesi Kerempe Feneri mevkisinde bulunan Çelen'in yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlatmıştı.



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