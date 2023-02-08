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Kastamonu'da tekstil firması ürettiği 6 bin battaniyeyi bölgeye gönderdi

08.02.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bir tekstil firması, deprem bölgesi için ürettiği 6 bin battaniyeyi bölgeye gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle düzenlenen yardım kampanyalarına destekler sürüyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, Türkiye'de büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.

İlçelerinde çeşitli tekstil ürünleri üreten bir firmanın bulunduğunu anlatan Yaşar, "Firmamız, deprem olduktan sonra normal üretimini durdurarak, direkt olarak battaniye üretimine başladı. Sude Tekstil, çok hızlı reaksiyon alarak afet bölgesi için 6 bin battaniye üretti. Battaniyeler belediye ekiplerimiz tarafından paketlenerek AFAD'a ulaştırıldı." dedi.

Zor günlerde birlik beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Yaşar, "Firmamız çok duyarlı bir davranışta bulunarak, üretimini hemen değiştirdi. Gönderilen battaniyeler inşallah, depremzedelerimize küçük de olsa fayda sağlar." ifadelerini kullandı.

Yaşar, ayrıca ilçeden deprem bölgesine kurtarma ekibi, iş makinesi, gıda ve giyecek yardımlarının sürdüğünü belirtti.

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