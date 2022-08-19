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Kastamonu'da tezgahtan 80 kilogram sarımsak çalan zanlı yakalandı

19.08.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da tezgahtan 80 kilogram sarımsak çalan zanlı yakalandı

Kastamonu'da tezgahtan 80 kilogram sarımsak çalan şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu-Taşköprü kara yolu Ayvalı köyü mevkisinde yol kenarında tezgahta sarımsak satan Ş.Ç. (35), 80 kilogram sarımsağının çalındığı ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan jandarma dedektifleri, şüphelinin İ.Y. (40) olduğunu tespit etti. İ.Y, çaldığı sarımsakları otomobiliyle pazara satmaya götürürken yakalandı.

Sarımsaklar da jandarma tarafından S.Ç'ye teslim edildi.

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