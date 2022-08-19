Kastamonu'da tezgahtan 80 kilogram sarımsak çalan zanlı yakalandı

Kastamonu'da tezgahtan 80 kilogram sarımsak çalan şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu-Taşköprü kara yolu Ayvalı köyü mevkisinde yol kenarında tezgahta sarımsak satan Ş.Ç. (35), 80 kilogram sarımsağının çalındığı ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan jandarma dedektifleri, şüphelinin İ.Y. (40) olduğunu tespit etti. İ.Y, çaldığı sarımsakları otomobiliyle pazara satmaya götürürken yakalandı.

Sarımsaklar da jandarma tarafından S.Ç'ye teslim edildi.



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