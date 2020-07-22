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Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

KASTAMONU HABERLERİ  | 22.07.2020 16:50 | Son Güncelleme

Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 37 PH 466 plakalı inşaat malzemelerinin yüklü olduğu tır, ilçe girişinde Kemal Kıranoğlu idaresindeki 37 FA 728 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Fatma Kıranoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet Çınar da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Kastamonu-Cide kara yolunda bir süre ulaşımda aksama yaşandı.

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