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Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

17.05.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet D'nin kullandığı 37 AAF 675 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 37 AH 783 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücü Ahmet D. ile otomobillerdeki Fatma K. ve Satiye D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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trafik kazası Kastamonu

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