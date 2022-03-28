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Kastamonu'da trafik kazasında şehit annesi ve babası yaralandı

28.03.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da trafik kazasında şehit annesi ve babası yaralandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu şehit Ömer Şenel'in babası ve annesi yaralandı.

Cemal Şenel (67) yönetimindeki 37 AJ 993 plakalı otomobil, Bahçe Semti mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi. Uçurumun yarısında ağaca çarparak duran otomobilde sıkışan Cemal Şenel ve eşi Emine Şenel'i kurtarmak için Bozkurt ve Abana Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu.

Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu sıkıştıkları araçtan ekipler tarafından kurtarılan Cemal ve Emine Şenel çifti ilk müdahalenin ardından Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Abana Kaymakamı Salih Ağar ve Belediye Başkanı Yunus Akgül şehit ailesinin sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cemal ve Emine Şenel çiftinin oğlu Ömer Şenel, 3 Eylül 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol kontrolünü sağlayan emniyet güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olmuştu.

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trafik kazası Kastamonu

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