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Kastamonu'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

KASTAMONU HABERLERİ  | 22.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kastamonu'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tahsin Çanakçı (28) idaresindeki 37 ABB 462 plakalı kamyonet, Kuzeykent Kavşağı'nda, Necati Karagözoğlu (75) yönetimindeki 37 AC 693 plakalı arkasında römork bulunan traktörle çarpıştı.

Kamyonet ve traktörün devrildiği kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kastamonu-İnebolu kara yolu bir süreliğine trafiğe kapalı kaldı.

Araçların kaldırılmasının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.

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