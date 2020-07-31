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Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri çocuklara bayramlık hediye etti

KASTAMONU HABERLERİ  | 31.07.2020 14:11 | Son Güncelleme

Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri çocuklara bayramlık hediye etti

Kastamonu'da, Türk Kızılay ekiplerince ihtiyaç sahibi 50 çocuğa bayramlık dağıtıldı.

Küre ilçesindeki 7 köyde gerçekleşen programda ekipler, ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı, pantolon ve tişörtten oluşan bayramlık hediye etti.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları sevindirmek için yola çıktıklarını söyledi.

Küre ilçesinde 50 çocuğa bayramlık dağıttıklarını anlatan Güzel, "Hem onları sevindirmek hem de aileleriyle bayramlaşmak adına böyle bir proje düşündük. Çocuklarımızın yüzünü güldürdük. Biz de çok mutlu olduk." dedi.

Köylerin ilçe merkezine çok uzak konumda bulunduğunu dile getiren Güzel, şunları kaydetti:

"Buradaki çocuklarımız birçok imkandan yoksun. Biz de bunları düşünerek hediyeler getirdik. Hediyeleri verdiğimizde kıyafetlerini giyinip yanımıza gelmeleri bizi çok duygulandırdı. Çocuklarımızın gönüllerine dokunmak, onların yüzlerinde gülücükler oluşturmak, bizim en büyük kazancımız."

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