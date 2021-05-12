YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri çocuklara götürdüğü bayramlıkla mutlu etti

Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri çocuklara götürdüğü bayramlıkla mutlu etti

12.05.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay gönüllüsünün yürüme engelli bir çocuğa bayramlık ayakkabılarını giydirdiği anlar yürekleri ısıttı

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri kent merkezine çok uzak köylerdeki çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıtarak çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Kent merkezinde bulunan depolarında çocukların bayramlık kıyafet ve ayakkabılarını hazırlamak için ramazan süresince çalışan Türk Kızılay ekipleri belirlenen her çocuğun bedenine göre paketleme yaptı.

Kent merkezine yaklaşık 2 saat uzaklıkta olan Küre ilçesinin Çaybükü köyüne giden ekipler, burada çocuklara bayramlık dağıtıp çocuklarla oyunlar oynadı.

Türk Kızılay gönüllüsünün yürüme engelli bir çocuğa bayramlık ayakkabılarını giydirmesi ise yürekleri ısıttı.

Çocuklar programın sonunda Türk Kızılay ekiplerinden ayrılmak istemedi.

- "Tespit ettiğimiz 200 çocuğumuz için hummalı bir çalışma başlattık"

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, AA muhabirine, çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kastamonu'ya uzak köylere ulaşmak istediklerini ifade eden Tavil, "Şenpazar, Küre ve Doğanyurt'ta isimlerini tespit ettiğimiz 200 çocuğumuz için hummalı bir çalışma başlattık. Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımızla yaklaşık 40'ın üzerinde gönüllümüzle kıyafet tasnifi yaptık. Yaklaşık 1500 kişiye yıl boyunca kıyafet yardımı yapmayı planlıyoruz." dedi.

Kastamonu Genç Kızılay Başkanı Tuğçe Gülşen ise bayramlık hediyeleri uzun uğraşlar sonucunda hazırladıklarını söyledi.

Çocukların gözlerindeki ışıltıyı görebilmek için çalışmaları yürüttüklerini anlatan Gülşen, "Ayakkabıdan güneş gözlüğüne kadar her şey var. Bağışçılarımız bize, yeni doğandan 15-16 yaşına kadar olan çocuklar için baştan ayağa her şeyi gönderdiler." diye konuştu.

Genç Kızılay gönüllüsü İlayda Yaren Balcı ise şunları dile getirdi:

"Çocuklarımıza bayramlıklarını vererek onları gülümsettik. Onların yüzündeki o güzel tebessümü gördük. Burada ihtiyaç sahibi olur olmaz ayrım yapmaksızın bütün çocuklara bayram hediyeleri verdik. Burası merkeze çok uzak bir köy olduğu için sürekli çocuklar merkeze inemiyorlar ve biz geldiğimiz için çok mutlu oldular. Onlarla birlikte oyun oynadık. Onlar güldükçe biz daha mutlu oluyoruz."

Bayramlık kıyafetlerini alan çocuklar da çok mutlu olduklarını, oyunlarla çok eğlendiklerini dile getirdi.

Çaybükü Köyü Muhtarı Muammer Turan da köylerinin Kastamonu'ya 95 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyledi.

Türk Kızılay ekiplerinin köylerine gelerek çocuklara kıyafet ve ayakkabı dağıttığını kaydeden Turan, "Allah hepsinden razı olsun. Bayram geldi ekipler çocukları ve ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Burası Kastamonu'ya iki saat, buraya kadar geldiler. Çocukları sevindirdiler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
GÜNCELLEME 4- Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev hasar gördüGÜNCELLEME 4- Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev hasar gördü
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 12 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:36
Sabah
05:22
Öğle
12:46
İkindi
16:41
Akşam
20:00
Yatsı
21:39

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Çarşamba

Kürkçüoğlu Eczanesi
Merkez
Yurt Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı

Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.