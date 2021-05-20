Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri çocukları şenlendirdi

Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri, şarkılar söyleyip oyunlar oynayarak çocukları mutlu etti.

Kastamonu Genç Kızılay ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sitede düzenledikleri programda çocuklar için etkinlik parkuru oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ederek çuval yarışı, boyama gibi etkinlikler yapan çocuklar, programın sonunda Kızılay gönüllüleriyle birlikte şarkılar söyledi.

Kastamonu Genç Kızılay Başkanı Tuğçe Gülşen, AA muhabirine, çocukların, gençlerin Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir evlerinde olduğunu belirtti.

Çocukları dışarı çıkarmak ve biraz eğlendirmek istediklerini ifade eden Gülşen, şunları dile getirdi:

"Bugün sabahtan bir parkur kurduk. Gençlerimizle sporlar yaptık, oyunlar oynadık. Onlara kitaplar dağıtacağız. Kendilerine Genç Kızılaydan bir dokunuş olsun, bizden bir hatıra kalsın istedik. Mini bir konserimiz olacak. Bu konseri de Genç Kızılaydan gönüllü arkadaşlarımız verecek. Balonlar dağıtarak bayraklarımızla birlikte bu günü sonlandıracağız."