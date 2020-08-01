Kastamonu'da Türk Kızılay ekiplerinden 65 yaş üstü vatandaşlara gıda kolisi yardımı

Kastamonu'da, Türk Kızılay ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü 100 kişiye gıda kolisi dağıtıldı.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine, belirledikleri ücra köylerde yaşayan 65 üstü ihtiyaç sahibi kişilere gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Vatandaşlarla bayramlaştıklarını dile getiren Güzel, kolilerle beraber kurban eti konservelerini de teslim ettiklerini anlattı. Güzel, "100 gıda kolisi dağıttık. Hem bayramlaşma adetini yerine getirmek hem de şehrin imkanlarından uzak olan bu köylerde insanlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirebilmek adına buradayız. Dağıtımlar sırasında köylerde ihtiyaç sahibi olarak tespit ettiğimiz kişilere de gıda kolisi verdik. Dağıtımlarımız bayram süresince devam edecek." dedi.

