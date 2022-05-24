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Kastamonu'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında ekşili pilav dağıtıldı

24.05.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında ekşili pilav dağıtıldı

Kastamonu'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara coğrafi işaretli ekşili pilav ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Kastamonu Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Nasrullah Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte İhsangazi Belediye Başkanlığınca hazırlatılan ekşili pilav vatandaşlara ikram edildi.

İhsangazi Kaymakamı Mesut Coşkun, AA muhabirine, ekşili pilavın içerisinde siyez bulguru, asma yaprağı, ısırgan otu gibi malzemelerin yer aldığını söyledi.

Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını anlatan Coşkun, emeği geçenlere teşekkür etti.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ise vatandaşlara 10 bin yıllık siyez buğdayından yapılan ekşili pilavı ikram ettiklerini anlattı.

Siyezle ilgili çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Sağlık, "Bizim en güçlü yönümüz hala geleneksel yöntemlerle üretiyor olmamız. Yatırımcılarımızı ilçemize bekliyoruz." dedi.

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