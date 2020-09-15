YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’da üç noktaya Mobil Atık Merkezi konuldu

Kastamonu’da üç noktaya Mobil Atık Merkezi konuldu

KASTAMONU HABERLERİ  | 15.09.2020 15:14 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesi, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma için Sıfır Atık Projesi kapsamında üç ayrı noktaya Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirdi.Kastamonu Belediyesi israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması için “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu Belediyesi, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma için Sıfır Atık Projesi kapsamında üç ayrı noktaya Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirdi.
Kastamonu Belediyesi israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması için “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Kastamonu’da il merkezinde farklı mahallelerde üç ayrı noktaya konumlandırılan Mobil Atık Getirme Merkezleri’nde küçük elektronik eşyalar, kağıt, karton, kitap, gazete, plastik atıklar, metal atıklar, atık ilaçlar ve bitkisel atık yağlar amacına uygun şekilde toplanabilecek.
Mobil Atık Getirme Merkezlerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ekiplerden bilgi aldı.
Başkan Vidinlioğlu, “Kuzeykent Mahallemizde belediyemiz ek hizmet binası yanında bulunan alana bir adet Mobil Atık Merkezi koyarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Atık toplama merkezlerimizden iki tanesi de Saraçlar Mahallemize ve İnönü Mahallemize koyarak geri dönüşüm konusunda önemli bir adım olan yerinde ayrıştırma hizmetimize değerli bir ivme daha katıyoruz. Kıymetli hemşehrilerim kağıt, plastik, cam, metal ve elektronik atıklarınızın her birini ayrı ayrı bölmelere atarak doğayı korumamıza yardımcı olmanız önemli. Geleceğimize birlikte sahip çıkalım. Bunun yanı sıra Kale Sokak’ta da yeraltı çöp konteynırı koymak için ekiplerimiz çalışmalara başladı. Böylelikle şehrimizde 60. yeraltı çöp konteynırını da hizmete almış olacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kastamonu Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:51
Sabah
06:18
Öğle
12:45
İkindi
16:15
Akşam
19:02
Yatsı
20:23

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Yeni Çınar Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı
Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.