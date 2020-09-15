Kastamonu’da üç noktaya Mobil Atık Merkezi konuldu

Kastamonu Belediyesi, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma için Sıfır Atık Projesi kapsamında üç ayrı noktaya Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirdi.

Kastamonu Belediyesi israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması için “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Kastamonu’da il merkezinde farklı mahallelerde üç ayrı noktaya konumlandırılan Mobil Atık Getirme Merkezleri’nde küçük elektronik eşyalar, kağıt, karton, kitap, gazete, plastik atıklar, metal atıklar, atık ilaçlar ve bitkisel atık yağlar amacına uygun şekilde toplanabilecek.

Mobil Atık Getirme Merkezlerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Vidinlioğlu, “Kuzeykent Mahallemizde belediyemiz ek hizmet binası yanında bulunan alana bir adet Mobil Atık Merkezi koyarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Atık toplama merkezlerimizden iki tanesi de Saraçlar Mahallemize ve İnönü Mahallemize koyarak geri dönüşüm konusunda önemli bir adım olan yerinde ayrıştırma hizmetimize değerli bir ivme daha katıyoruz. Kıymetli hemşehrilerim kağıt, plastik, cam, metal ve elektronik atıklarınızın her birini ayrı ayrı bölmelere atarak doğayı korumamıza yardımcı olmanız önemli. Geleceğimize birlikte sahip çıkalım. Bunun yanı sıra Kale Sokak’ta da yeraltı çöp konteynırı koymak için ekiplerimiz çalışmalara başladı. Böylelikle şehrimizde 60. yeraltı çöp konteynırını da hizmete almış olacağız” dedi.

