Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bir şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda bir miktar esrar, uyuşturucu kullanımında kullanıldığı değerlendirilen cam düzenek, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

