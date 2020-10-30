Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda A.T. isimli şahsın Abana ilçesindeki ikametinde ve bahçesinde yapılan arama sonucunda bin 500 gram kubar esrar maddesi, 400 gram kenevir tohumu, 20 kök dişi hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi, bir miktar alüminyum folyo ve 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.T isimli şahıs hakkında soruşturma işlemleri devam ediyor.

