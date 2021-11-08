Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 27,36 gram sentetik esrar, 4,80 gram metamfetamin, 1,24 gram esrar, 19 reçeteye tabi hap, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 820 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz