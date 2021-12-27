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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

27.12.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, ilçeye bağlı Örhenli köyünde, ormanlık araziye uyuşturucu madde saklayan E.K, A.K, T.E. ve E.T. yakalandı.

Operasyonda, 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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