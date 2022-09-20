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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

20.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Operasyon kapsamında 3 zanlının üzeri, ikametleri, iş yeri ve otomobillerinde arama yapıldı. Aramada 395 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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