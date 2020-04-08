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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 08.04.2020 18:07 | Son Güncelleme

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen U.D'nin evinde arama yaptı.

Aramada 265 gram toz esrar, uyuşturucu kullanma düzeneği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 180 lira bulundu.

U.D'nin evine uyuşturucu satın almaya gelen K.S'nin üzerinde de 5 gram toz esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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