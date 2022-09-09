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Kastamonu'da uyuşturucu, tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

09.09.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da uyuşturucu, tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede yaşayan H.T'nin evine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin ev ve tarlasında yapılan aramada 249 kök kenevir, 100 gram kubar esrar, 5 kubar esrar katkılı sigara, 50 kenevir yağı, 3 kenevir tohumu, etil alkol, 46 toplu tabanca, 14 av tüfeği, 7 yivli mavzer tüfeği, 67 sikke, 15 kılıç ve kama, çeşitli ebatlarda 107 tarihi obje ile dedektör ele geçirildi.

E.T. gözaltına alındı.

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Gözaltı Kastamonu jandarma operasyon

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