YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı

01.10.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da yol kontrolünde üzerinden uyuşturucu çıkan iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Mahallesi'nde bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette bulunan M.T. ve T.G'nin üzeri ile çantasında yapılan aramada, 772,62 gram kubar esrar bulundu.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse...Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse...
Gece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldıGece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldı
Bozkurt'ta ekipler 25 gündür selin izini silmeye çalışıyorBozkurt'ta ekipler 25 gündür selin izini silmeye çalışıyor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazar

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
12:39
İkindi
15:54
Akşam
18:31
Yatsı
19:51
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.