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Kastamonu'da üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti

23.05.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde üzerine mermer düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait mermer ocağında çalışan Soner Erduran'ın (25) üzerine mermer blok devrildi.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erduran müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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