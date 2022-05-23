Kastamonu'da üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde üzerine mermer düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait mermer ocağında çalışan Soner Erduran'ın (25) üzerine mermer blok devrildi.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erduran müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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