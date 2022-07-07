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Kastamonu'da üzerine mermer düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

07.07.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da üzerine mermer düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde iki işçinin üzerine mermer düştü, işçilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait mermer işletmesinde üzerine mermer bloğu düşen Tufan Öztürk (24) ve Adem Önder yaralandı.

Yaralılardan Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Devrekani Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Önder'in tedavisi ise sürüyor.

Hayatını kaybeden Öztürk'ün nişanlı olduğu ve Ağustos ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi.

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Kastamonu mermer

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