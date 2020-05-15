Kastamonu'da "vefalı kadınlar" maske üretiyor, Kaymakam köy köy dağıtıyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kadınların gönüllü yaptığı maskeler, Kaymakam Ali Açıkgöz tarafından köylere dağıtılıyor.

Kaymakam Açıkgöz öncülüğünde 21 Mart'ta, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezinde gönüllü çalışan kadınlar, cerrahi maske standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyor.

Üretimi tamamlanan maskeler ile dezenfektanlar, Açıkgöz'ün ziyaret ettiği köylerde yaşayanlara veriliyor.

Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte vefalı kadınların çok önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Bugüne kadar 33 köye maske dağıtımının gerçekleştirildiğini dile getiren Açıkgöz, son olarak İsa, Güzelyayla, Başköy, Yayla, Yıldızalan ve Kazanlı köylerine maske ve dezenfektanları ulaştırdıklarını anlattı.

Dağıtım çalışmalarını daha da hızlandıracaklarını belirten Açıkgöz, "En kısa zamanda 75 köy ve 16 mahallemizde yaşayan 24 bin vatandaşımızın tamamına maske ulaştırılacağız." dedi.

Vefalı kadınların maske üretimin devam ettiğini vurgulayan Açıkgöz, "Kadınlarımızın yanı sıra hayırsever iş adamlarımızın katkılarıyla maske temin ederek bunları da dağıtıyoruz. Kısa süre içinde 100 bin ücretsiz maske dağıtmış olacağız." ifadesini kullandı.

