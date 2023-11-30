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Kastamonu’da yaban hayatı envanter çalışması yapıldı

30.11.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Ilgaz Dağı ve Tosya Gavurdağı’nda yaban hayatı geliştirme sahalarında 2023 yılı envanteri sürek-bek metodu ile yapıldı.

Kastamonu’da yaban hayatı envanter çalışması yapıldı

Kastamonu’da Ilgaz Dağı ve Tosya Gavurdağı yaban hayatı geliştirme sahalarında 2023 yılı envanteri sürek-bek metodu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce ekiplerince yapıldı.

Envanter öncesi görevli personele sürek-bek metodu ve sürek çalışmasının başarılı olabilmesi maksadıyla alanın tamamının sürekçiler ve bekçiler ile sarılıp, sürekçilerin belli aralıklarla dizilmesi ve aynı istikamette gürültü yaparak hayvanları ürkütüp sarılan alanın dışına çıkmasının sağlanması ve bekçilerin çıkan hayvanları sayması esasına dayandığı ve alınması gereken tedbirler aktarıldı.
DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce Ilgaz Dağı yaban hayatı geliştirme sahasında 85-100 hektarlık 9 örnek alan ve Tosya Gavurdağı yaban hayatı geliştirme sahasında da 85-100 hektarlık 7 örnek alan içerisinde yapılan sürek envanteri neticesinde ayı, yaban domuzu, kurt, geyik ve karaca izleri ile dışkıları tespit edildi.

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