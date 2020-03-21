YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kastamonu’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 21.03.2020 15:04 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı.Kastamonu’da kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Kastamonu’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı.
Kastamonu’da kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Kış mevsimi itibariyle yaban hayatını kontrol altına almak için çaba sarf eden ekipler, hayvanların yem bulamaması nedeniyle yaban hayvanlarının korunması ve yerleşim merkezlerine inmemesi için yemleme çalışmalarını yürütüyor.
Otçul hayvanlar için 1200 kilo saman, kuşlar için 400 kilo kırık buğday bırakan ekipler, "kış mevsimi süresince bu tür çalışmalara devam edeceklerini" bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Diyarbakır Vergi Dairesinden korona virüs önlemleri

Diyarbakır Vergi Dairesinden korona virüs önlemleri

Kastamonu Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
12:57
İkindi
16:22
Akşam
19:05
Yatsı
20:25

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Güzey Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türk Kızılayından evi yanan aileye yardım

Türk Kızılayından evi yanan aileye yardım

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Savcı Alkılınç Tayin Oldu

Savcı Alkılınç Tayin Oldu

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.