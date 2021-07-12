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Kastamonu'da yağ varilinin patlaması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

12.07.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da yağ varilinin patlaması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yağ varilinin, kapağı spiralle açılmaya çalışılırken patlaması sonucu yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Azdavay Sanayi Sitesi'nde, Akın Kalaycı'ya ait demirci dükkanında, 25 Haziran'da, kapağı spiralle açılmaya çalışılan yağ varilinin patlaması sonucu ağır yaralanan Yaşar Ballıdağ, tedavi altına alındığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Patlamada yaralanan iş yeri sahibi Kalaycı ile olay anında burada bulunan Satı Orman'ın da tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

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