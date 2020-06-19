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Kastamonu’da yağış ve doludan zarar gören yerler onarılıyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 19.06.2020 17:56 | Son Güncelleme

Sağanak yağışın olumsuz etkilerinin görüldüğü Hepkebirler Mahallesi’nde Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından çalışmalara aralıksız devam ediliyor.Bir süredir Kastamonu’yu etkisi altına alan yağışlar önceki akşam da il merkezinde etkisini gösterdi.

Sağanak yağışın olumsuz etkilerinin görüldüğü Hepkebirler Mahallesi’nde Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından çalışmalara aralıksız devam ediliyor.
Bir süredir Kastamonu’yu etkisi altına alan yağışlar önceki akşam da il merkezinde etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve dolu, özellikle Hepkebirler Mahallesi’nde vatandaşların mağduriyet yaşamasına sebep oldu. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt da gece saatlerinde Hepkebirler Mahallesi’ne giderek incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde başlatılan çalışmaları da takip eden Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, vatandaşlarla da bir araya gelerek tespitlerde bulundu.
Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’nun talimatı ile belediye ekipleri tarafından gece başlatılan çalışmalar bugün de gün boyu devam etti. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, bugün yapılan çalışmalarda incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt’un gerçekleştirdiği incelemelerde Fen İşleri Müdürü Bilal Kaval, KASKİ Müdürü Ümit Güler ve Hepkebirler Mahallesi Muhtarı Ramis Küçüktarakçı da yer aldı.
Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Şehrimizde etkili olan yağışlar zaman zaman istemediğimiz olumsuz durumları da ortaya çıkarıyor. Önceki akşam başlayan yoğun yağışlar da Hepkebirler Mahallemizde vatandaşlarımızın bazı mağduriyetlerine sebebiyet verdi. Biz olayın olduğu an itibarıyla Belediye Başkanımızla birlikte hemen olay mahalline gittik. Vatandaşlarımızla konuştuk. Alanda incelemelerde bulunduk. Belediye Başkanımız da çalışmaların hızlı bir şekilde başlatılması talimatını verdi. Burada vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimiz çalışmalarını gece gündüz sürdürüyorlar. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Ekiplerimiz dört bir koldan sahadalar, çalışıyorlar”

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