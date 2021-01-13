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Kastamonu'da yaralı halde bulunan 2 şahin koruma altına alındı

13.01.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da yaralı halde bulunan 2 şahin koruma altına alındı

Kastamonu'nun Cide ve Abana ilçelerinde yaralı halde bulunan iki şahin koruma altına alındı.

Abana'da yaşayan Süha Balıkçı, aracıyla İnebolu'dan ilçeye dönerken yolda yaralı olduğu için uçamayan bir şahin buldu. Yanına aldığı şahinin iki gün bakımını yapan Balıkçı, hayvanın kendini toparlamasıyla durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne bildirdi.

İlçeye gelen ekip, yaralı şahini tedavisini klinik ortamda sürdürülmesi için il merkezine götürdü.

Balıkçı, AA muhabirine, yaralı şahini olduğu yerde bırakıp yoluna devam etmeye gönlünün elvermediğini söyledi.

Hayvanı boş dükkanda dinlendirdiğini anlatan Balıkçı, "Et ve kıyma ile besledim, su içirdim. Yavaş yavaş kendine geldi. Bu doğanın dengesini sağlayan bir hayvandır. Asla ve asla bu hayvana ateş etmemeliyiz. Bu hayvan haşerenin bir numaralı ilacıdır." ifadesini kullandı.

Cide ilçesinde de kırsal alanda yaralı bir kızıl şahin olduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi bölgeye ulaştı.

Jandarma ekiplerince koruma altına alınan kızıl şahin, veteriner kliniğinde tedavisinin yapılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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