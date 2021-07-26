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Kastamonu'da yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

26.07.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yıldırım isabet eden iki katlı ahşap ev yandı.

İlçeye bağlı Erekli köyünde Ali Yanık'a ait 2 katlı ahşap ev yıldırım isabet etmesi sonucu yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Yanık'a ait ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.

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