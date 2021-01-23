Kastamonu'da yıllardır atıl kalan tarlalar yaban hayvanları için ekildi

Köylüler tarafından hayvanlar için ekilen tarlaların yanına, "Burası ormanda yaşayan canlılar için ekilmiş olup avlanma yasaktır. Allah'ın yarattığı canlıların yaşayabilmesi, doğadaki dengenin korunması, sabahları kuş sesiyle uyanabilmemiz için köylerimizde birer tarlaya buğday ekmeye var mısınız" yazılı afişler asıldı.

Çalışmalarına köyde yaşayanların yanı sıra İstanbul'da bulunan hemşehrilerinin de destek verdiğini anlatan Yıldız, "Arazileri ekmeye bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz. Projemizi duyup arayanlar, tarlasını ekmemizi isteyenler oluyor. İstanbul Çatalzeytinliler Derneği de önümüzdeki yıl projemize destek vereceğini söyledi." diye konuştu.

Kuş seslerine hasret kaldıklarını dile getiren Yıldız, "Kurtlar kuşlar faydalansın, yaban hayatı canlansın diye tekrar ekim yapmaya karar verdik. Yaklaşık 12 dönüm araziye buğday ektik. Bu ürünleri hasat etmeyeceğiz. Buğdaylar yetişecek, bundan kuşlar, karıncalar, yaban hayvanları faydalanacak." ifadesini kullandı.

"Köylerde gerçekten kuş sesi yok. Yerlerimizi ekelim, ekin almayalım ama kuşlar, yaban hayvanları bundan yararlansın. Buğday, mısır ekmezsek ne böcek ne de kuşlar olur. Bu projeyle köylerimiz şenlenecek. Sabah camı açtığımızda kuş sesiyle uyanmak dünyaya bedel. Buraya gelemeyen, ekemeyecek olanların haber göndermesi yeter. Biz her işini hallederiz."

Tarlasına buğday ekenlerden Ramazan Çetinkaya da salgın sürecinde köyde yaşadığını dile getirerek, "Zeki bey ve muhtar önderliğinde kampanya başlatılmış. 10 dönüm arazim vardı, 3 dönümüne buğday ektim, köy sakinleri de destek verdi. Yıllardır bu memlekette topraklar işlenmedi. Bu sayede topraklarımız da havalanacak. Bundan börtü böcek, kuşlar, hayvanlar yararlanacak." dedi.

Ali Çetinkaya ise mümkün olduğunca arazilerin boş bırakılmaması çağrısında bulunarak, kampanyaya sahip çıktıklarını söyledi.

Hayriye Çetinkaya da 2 yıl önce köye yerleştiğini anlatarak, "Hayvanları seviyordum. 'Tarlalarımızı ekelim, kuşlarımız faydalansın, her yer daha güzel olsun' diye yola çıktık. İnşallah kuş sesleriyle uyanacağız." diye konuştu.

