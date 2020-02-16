Kastamonu’daki Endüstriyel Orman Ürünleri Tesisinin enerjisi GES’ten karşılanacak

Kastamonu Ticaret Borsası tarafından faaliyete geçirilen Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisinin çatısına 5 milyon TL bütçeyle güneş enerjisi sistemi kurulacak. 3 milyon TL’si KUZKA tarafından hibe edilecek güneş enerjisi projesinin tamamlanmasında tesisin bütün enerji ihtiyacı bu projeden karşılanacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanan güdümlü proje desteğiyle Kastamonu Ticaret Borsası Ortak Kullanım Tesisinin enerji ihtiyacı kurulacak güneş enerji santralinden karşılanacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Kastamonu Ticaret Borsası Ortak Kullanım Tesisi Güneş Paneli Kurulumu Projesi”nin sözleşmesi imzalandı. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında KUZKA Hizmet Binasında gerçekleştirilen imza törenine, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Dr. Serkan Genç, Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri ve kurumun ilgili temsilcileri katıldı.

“Proje tesisin verimliliğine katkı sağlayacak”

İki yıllık sürede bitirilmesi ön görülen projenin, tamamlanması ile birlikte ortak kullanım tesisinin verimliliğine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Bu proje, bir projeyle kurulan ahşap ortak kullanım tesisinin sürdürülebilirliğine katkı sağlarken, gelir gider dengesini lehinize çevrilecektir. Bundan dolayı güzel düşülmüş bir proje olarak görüyorum. Projede emeği geçen herkese ben de özellikle teşekkür ediyorum” dedi.