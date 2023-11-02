Kastamonu'daki iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kastamonu-Ankara kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda, Serdar Ç. yönetimindeki 48 FH 898 plakalı otomobil ile Cafer T. idaresindeki 37 EN 514 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Saniye T, Emel Ç. ve Yavuz Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentteki diğer kazada ise Mehmet A. idaresindeki 37 LR 460 plakalı kamyonet ile Tacittin H. yönetimindeki 06 BJ 0529 plakalı otomobil Taşköprü yolu 4. kilometrede çarpıştı. Kazada sürücü Tacittin H. yaralandı.

İki kazada yaralananlar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

