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Kastamonu'daki kazada 2 kişi yaralandı

28.07.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'daki kazada 2 kişi yaralandı

Kastamonu'daki kazada 2 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Egemen G'ye Fikret Çakırgöz idaresindeki 34 LA 2265 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada sürücü ve çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kastamonu'daki kazada 2 kişi yaralandı

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Kastamonu kaza

Kastamonu Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kastamonu Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Perşembe

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
İğdir Eczanesi
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