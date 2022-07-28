Kastamonu'daki kazada 2 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Egemen G'ye Fikret Çakırgöz idaresindeki 34 LA 2265 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada sürücü ve çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz