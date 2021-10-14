Kastamonu'daki selde bisikletini kaybeden çocuğa jandarma yenisini hediye etti

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde bisikletini kaybeden Suriye uyruklu çocuğa jandarma tarafından yenisi hediye edildi.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşandı, iş yerleri ve çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar da yıkıldı. Araçlarla birlikte çok sayıda bisiklet de sele kapıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca Bozkurt'ta yapılan denetimlerde Suriye uyruklu M.E'nin bisikletinin sele kapıldığı belirlendi.

Jandarma tarafından alınan yeni bisiklet çocuğa hediye edildi.

