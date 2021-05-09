Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da gerçekleştirilen üç uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 2 reçeteye tabi hap, 35 gram toz esrar, 200 kök kenevir ile tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.



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