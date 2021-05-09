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  4. Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

09.05.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da gerçekleştirilen üç uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 2 reçeteye tabi hap, 35 gram toz esrar, 200 kök kenevir ile tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

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Gözaltı Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazar

İmsak
03:41
Sabah
05:26
Öğle
12:46
İkindi
16:40
Akşam
19:57
Yatsı
21:34

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazar

Afatoğlu Eczanesi
Merkez
Reyhan Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
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