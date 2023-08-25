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Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 3’e çıktı

25.08.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından ele geçirilen 5 bin 558 adet sentetik ecza hap ile ilgili tutuklanan şahıs sayısı 3’e çıktı.

Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 3’e çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu’da madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede takibe alınan bir şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramada otomobilin hoparlörüne zulalanmış halde 5 bin 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şahıs da tutuklandı.

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