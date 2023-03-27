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Kastamonu’dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

27.03.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 110 adet baza, yatak, başlık, yorgan, nevresim ve yastık sevkiyatı deprem bölgesine gönderildi.

Kastamonu’dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için yardımlar devam ediyor. Bu çerçevede Cide Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen yardım kampanyası devam ettiriliyor. Kampanya çerçevesinde, bölgeye 110 adet baza, yatak, başlık, yorgan, nevresim ve yastık gönderildi. Yardımlar, Cide Soğuksu Derneği Vakfı tarafından AFAD’a teslim edildi.

Düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde yardımların deprem bölgesine sürdüğünü söyleyen Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, “Bağışları ve öncülüğünden dolayı Cide Soğuksu Derneği Vakfı Başkanı Haluk Aday ve yönetimine, tüm bağışçılara teşekkür ederiz” dedi.

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