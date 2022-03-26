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Kastamonulu çiftçi atlı kızağıyla nostalji yaşamak isteyenleri gezdiriyor

26.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlı kızağı genellikle saman taşımak için kullanan İhsan Çetin: - "Bazen sosyal medyaya fotoğraf koyuyorum. Görenler bize ulaşarak biraz nostalji yapmak istiyor"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da çiftçilik yapan İhsan Çetin, saman taşımak için kullandığı atlı kızağıyla nostalji yaşamak isteyenlere de hizmet veriyor.

Seydiler ilçesine bağlı Emreler köyünde yaşayan İhsan Çetin, atalarından öğrendiği gibi atlı kızak kullanmaya devam ediyor.

Bölgedeki tek atlı kızağın sahibi olan Çetin, zorlu geçen kış şartlarında hem hayvanlarının samanını taşıyor hem de atlı kızağıyla gezmek isteyenlere ücretsiz olarak nostalji yaşatıyor.

Çetin, AA muhabirine, "Duman" ismini verdiği bir atı bulunduğunu söyledi.

Zaman zaman atıyla gezdiğini zaman zaman da işlerini gördüğünü anlatan Çetin, "Bölgemizde kış şartları oldukça çetin geçiyor. Bol kar alan bir bölgedeyiz. Samanlığımız köyümüzün dışında. Karın yoğun olduğu, araçlarımız çalışmadığı ve bölgeye çıkmadığı zaman samanlarımızı atlı kızağımızla getiriyoruz." dedi.

Kendi köyünün yanı sıra bölgedeki köyler arasında da atlı kızağın sadece kendisinde bulunduğunu anlatan Çetin, "Sırf kızağa binmek için gelenler oluyor. Bazen sosyal medyaya fotoğraf koyuyorum. Görenler bize ulaşarak biraz nostalji yapmak istiyor, 'Bizi gezdirir misin?' diyorlar. Biz de 'olur' deyince geliyorlar. Kızakla onları gezdiriyoruz." diye konuştu.

Atlı kızak kullanımının dedelerinden kalma bir miras olduğunu vurgulayan Çetin, "Yılların kültürü, unutulmayacak bir gelenek. Biz bu kültürü unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Kızakla gezinti yapan Cebrail Keleş ise Emreler köyünün yüzlerce yıllık bir geleneğin yaşatıldığı nadir yerlerden biri olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çok uzun yıllar öncesi karda kışta yolların açık olmadığı dönemlerde hem nakliye hem de köyler arasında gidiş gelişleri sağlayan kızaklar, bu köyümüzde hala kullanılıyor. Bu geleneği yaşatan İhsan kardeşimize zaman zaman rica ediyoruz. Bizi gezdiriyor, güzel bir nostalji yaşatıyor."

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