Kastamonulu milli tekvandocular, senenin bol maçlı geçmesini istiyor

Tekvandoya 5 yaşında başladığını ve çok sayıda derecesi bulunduğunu belirten Onur Talha Soykan, "2014'te miniklerde Türkiye şampiyonu oldum. 2016'da yıldızlarda şampiyon oldum. Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldum. 2020 yılı çok iyi geçmedi ama biz bu süreçte 2021 için hazırlıklarımızı sürdürdük. İnşallah Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Pandeminin en kısa sürede bitmesini istiyoruz. Maç yapmayı özledik." diye konuştu.

Milli sporculardan Fatih Hızlı ise 10 yıldır tekvandoyla uğraştığını dile getirerek, "Türkiye şampiyonluğu derecelerim var. 2014'te Dünya Şampiyonası'na gittim. O zaman istediğim dereceyi alamadım ama hedefim dünya ve Avrupa'da dereceler elde etmek. Şu an tüm gücümüzle 2021 yılında olmasını istediğimiz şampiyonalara çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekvandoya başlama hikayesini aktaran milli sporcu Ayşe Sıla Kırcıoğlu ise şunları kaydetti:

"Arkadaşımla bahçede oynarken, babası yanımıza geldi. Kendisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışıyordu. Elinde müdürlükte yapılan çeşitli spor dallarının yer aldığı bir broşür vardı. Tekvandoyu görüp denemek istedim ve başladım. İlk senemde yıldızlar Türkiye şampiyonu oldum. 2017'de Türkiye Şampiyonu olup, Avrupa Şampiyonası'na gittim. Orada tecrübesizliğimden yenildim. 2020'de gençlerde Türkiye ikinciliğim var. Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası seçmeleri vardı. Pandemi dolayısıyla iptal edildi. Ancak ben hiç ara vermedim. 2021'de hedefim önce Türkiye şampiyonu olmak, ardından dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek."