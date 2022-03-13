Kastamonulu Mustafa dede, mart karının tadını kızakla kayarak çıkardı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Hızlı, kar yağmasının ardından kızağını alarak sokaklarda kaymaya başladı.

Küre'de son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçede kar kalınlığı bir metreyi aştı. İlçede esnaflık yapan Hızlı sokakların karla kaplanmasının ardından dükkanından ayırmadığı kızağını alarak kaymanın tadını çıkardı.

72 yaşındaki Mustafa dede, karın keyfini sürerken gazetecilere, 2000 yılında emekli olduktan sonra kendine ait dükkanda elektrik malzemeleri sattığını anlattı.

Bu sene kışın oldukça sert geçtiğini ifade eden Hızlı, kızağıyla kaymak için bolca vakit bulduğunu belirtti.

Çocukluğundan beri kızağa bindiğini belirten Hızlı, "Biz bu kızağa kayık deriz. İlkokuldayken binerdik. Çocukluktan beri bende bir alışkanlık bu. Çok keyif alırdık o zamanlar. Saatlerce kızağa binerdik, her yerimiz ıslanırdı. Eve ıslak ıslak gelirdik. Şimdi hiç kayığa binen yok." dedi.

Kar gördüğünde anılarının canlandığını vurgulayan Hızlı, "Kar yağdığında kızağımı alıp çıkıyorum. Sokak müsait, devamlı biniyorum. Çok eğleniyorum, çok güzel oluyor. Çocukluğumu tekrar yaşıyorum. Hem de spor oluyor." diye konuştu.

