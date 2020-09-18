YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’nun 5. Bölge Teşvik Sistemi Bakan Varank’a sunulacak

Kastamonu’nun 5. Bölge Teşvik Sistemi Bakan Varank’a sunulacak

KASTAMONU HABERLERİ  | 18.09.2020 16:51 | Son Güncelleme

KGF destekli kredilerin ötelenmesi talebinde bulunan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, 5.

Kastamonu’nun 5. Bölge Teşvik Sistemi Bakan Varank’a sunulacak

KGF destekli kredilerin ötelenmesi talebinde bulunan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, 5. Bölge Teşvik Sistemini Sanayi Bakanı Mustafa Varank’a sunulacağını kaydetti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu Üyelerin de katılımlarıyla Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı video konferans ile yapıldı. Konsey üyesi Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, toplantıda söz alarak pandemi döneminde çekilen KGF destekli kredilerin ötelenmesini talep ederek, kısa çalışma ödeneklerinin de en az 2021 Nisan ayına kadar uzatılmasını ve Kastamonu Üniversitesi ile diğer üniversitelerin açılmamasının özellikle hizmet sektöründe telafisi güç olumsuzluklar oluşturduğunu ve acil önlem alınması gerektiğini ifade etti. Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu’nun Yatırım Teşvik Sisteminde iki sınır komşu Sinop ve Çankırı gibi il bazında 5. Bölge Teşvik Sisteminden yararlanmak istediğini belirtti.
KATSO Başkanı Fındıkoğlu tarafından dile getirilen ifadelerin ülkenin ortak sorunları olduğunu ve çözüme kavuşturmak için gereken çalışmaları yapacaklarını söyleyen Başkan Hisarcıklıoğlu ise, Teşvik Sistemi ile ilgili olan talebi ise yazılı olarak istedi ve bizzat Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile görüşeceğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı

Kastamonu Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:21
Öğle
12:44
İkindi
16:12
Akşam
18:57
Yatsı
20:18

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Nisan Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tosya Kaymakamı çalışmaları denetledi
Tosya Kaymakamı çalışmaları denetledi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kastamonu’da 2 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kastamonu’da 2 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde Kamp alanları belirleniyor
Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde Kamp alanları belirleniyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.