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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde pozitif Kovid-19 vakası kalmadı

09.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde pozitif Kovid-19 vakası kalmadı

Kastamonu'nun Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka sayısının sıfırlandığını açıkladı.

Yılmaz, gazetecilere, 8 Ocak itibarıyla Doğanyurt'ta Kovid-19 pozitif vaka kalmadığını söyledi.

Bu süreçte görev yapan sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma personeli ile imamlara, öğretmelere ve Kaymakamlık çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, "Bilim Kurulumuzun tavsiyesiyle bakanlıklarımızın almış olduğu kararlar, ilçe yönetimimizin kararları sayesinde çok şükür, bugünlere kadar ulaşmış bulunmaktayız. Pozitif vakanın çıktığı ilk günden son güne kadar sıkı denetimler, takip ve karantina uygulamaları sonuca varmamıza yardımcı oldu." dedi.

Çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Sağlık çalışanlarımızın vaka olan yerde muhtarı, azası, imamı, öğretmeni devreye sokarak birlikte takip ederek hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yaptığı faaliyetleri, bizi bu sonuca ulaştırdı ama hiçbir şey bitmiş değil. Aynı azim ve kararlılıkla hastalığın tekrar yayılmasını engellemek adına çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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