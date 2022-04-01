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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel nedeniyle köy grup yolu ulaşıma kapandı

01.04.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dere kenarındaki elektrik direğinin devrilme anı görüntülere yansıdı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle Zarbana Çayı'nın taşması sonucu 10 köyün bağlantısını sağlayan grup yolu ulaşıma kapandı.

İnebolu'nun Çaykıyı, Hızaryanı, Çaydüzü, Çaykıyı, Şamalı, Köse, Kayaelması ve Özbaşı köyleri ile 2 köye daha ulaşım sağlanan köy grup yolu, Zarbana Çayı'nın taşması sonucu su altında kaldı.

Yolda kalan araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Dere kenarından geçen enerji nakil hatları da selde zarar gördü. Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı köylerde elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.

Bölgede, dere kenarındaki bir elektrik direğinin devrilme anı da görüntülendi.

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