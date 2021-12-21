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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

21.12.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şenpazar'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

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