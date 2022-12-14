YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’nun son kalay ustası, 56 yıldır bakırlara hayat veriyor

Kastamonu’nun son kalay ustası, 56 yıldır bakırlara hayat veriyor

14.12.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da 56 yıldır kalaycılık mesleğinden ekmek parasını kazanan kalay ustası, eskiyen bakırlar kaplara yeniden hayat veriyor.

Kastamonu’nun son kalaycısı olan Raşit Yazıcı, gücünün yettiği yere kadar kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışacağını söyledi.

Kastamonu’da yaşayan 69 yaşındaki kalay ustası Raşit Yazıcı, dede mesleği olan kalaycılığı 13 yaşından beri sürdürüyor. Dedesi ve babasının yanında çırak olarak mesleğe başlayan Yazıcı, zamanla mesleğin inceliklerini öğrendi. Mesleğini 56 yıldır Kastamonu Bakırcılar Çarşısı’nda sürdüren Yazıcı, kullanılmayacak hale gelen bakır kap kacakları yeniden kullanılabilecek hale getiriyor. Mesleğin zor olduğunu ama severek yaptığını ifade eden Yazıcı, çırak yetişmemesi sebebiyle mesleğin ölüp gideceğini söyledi.

“SON KALAY USTASI BEN KALDIM, ÇIRAK YETİŞMİYOR”

Son kalay ustasının ve çırak bulamadığını belirten 56 yıllık kalaycı ustası Raşit Yazıcı ”Babamdan ve dedemden mesleği öğrendim 56 seneden beri bu mesleği devam ettiriyorum. Kalaycılık kolay bir meslek değil, işimi sevmesem yapamam. Kastamonu’da tek kalaycı benim. Ben öldüğüm zaman bu meslek bitti, yeni çırak yetişmiyor. Mesleğin birçok zorlukları var. Mesela yanmış tava geliyor, onu kumluyoruz, yıkıyoruz, ilaçlıyoruz, duruluyoruz ve en son ateşte kalaylıyoruz. Şimdi elimden geldiğince çalışmaya gayret ediyorum. 1-2 sene daha çalışırım, gücümün kuvvetimin yetmediği yerde bırakmam lazım” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da devrilen otomobildeki astsubay yaralandıKastamonu'da devrilen otomobildeki astsubay yaralandı
‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı
Rize’de ata tohum seferberliğiRize’de ata tohum seferberliği
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 14 Aralık Çarşamba

İmsak
06:23
Sabah
07:56
Öğle
12:44
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:50
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.