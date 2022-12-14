Kastamonu’nun son kalay ustası, 56 yıldır bakırlara hayat veriyor

Kastamonu’nun son kalaycısı olan Raşit Yazıcı, gücünün yettiği yere kadar kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışacağını söyledi.

Kastamonu’da yaşayan 69 yaşındaki kalay ustası Raşit Yazıcı, dede mesleği olan kalaycılığı 13 yaşından beri sürdürüyor. Dedesi ve babasının yanında çırak olarak mesleğe başlayan Yazıcı, zamanla mesleğin inceliklerini öğrendi. Mesleğini 56 yıldır Kastamonu Bakırcılar Çarşısı’nda sürdüren Yazıcı, kullanılmayacak hale gelen bakır kap kacakları yeniden kullanılabilecek hale getiriyor. Mesleğin zor olduğunu ama severek yaptığını ifade eden Yazıcı, çırak yetişmemesi sebebiyle mesleğin ölüp gideceğini söyledi.

“SON KALAY USTASI BEN KALDIM, ÇIRAK YETİŞMİYOR”

Son kalay ustasının ve çırak bulamadığını belirten 56 yıllık kalaycı ustası Raşit Yazıcı ”Babamdan ve dedemden mesleği öğrendim 56 seneden beri bu mesleği devam ettiriyorum. Kalaycılık kolay bir meslek değil, işimi sevmesem yapamam. Kastamonu’da tek kalaycı benim. Ben öldüğüm zaman bu meslek bitti, yeni çırak yetişmiyor. Mesleğin birçok zorlukları var. Mesela yanmış tava geliyor, onu kumluyoruz, yıkıyoruz, ilaçlıyoruz, duruluyoruz ve en son ateşte kalaylıyoruz. Şimdi elimden geldiğince çalışmaya gayret ediyorum. 1-2 sene daha çalışırım, gücümün kuvvetimin yetmediği yerde bırakmam lazım” dedi.

